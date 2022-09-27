Онегин Мих. Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнегин Мих. Степанович

Онегин Мих. Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Онегин Мих. Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Холмогорская, д.Натимитск.-Горы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.