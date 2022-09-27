Остротенко Петр Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстротенко Петр Ермолаевич

Остротенко Петр Ермолаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Остротенко Петр Ермолаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Крынковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.