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Петренко Полик. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петренко Полик. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, д. Б. Екатерин.

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