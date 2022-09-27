Пимонов Никол. Артем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПимонов Никол. Артем.

Пимонов Никол. Артем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пимонов Никол. Артем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Ставропольский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.