Иванченко Леонт. Савост. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванченко Леонт. Савост.

Иванченко Леонт. Савост.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванченко Леонт. Савост.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Петровская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.