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Степанов Фил. Герасимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степанов Фил. Герасимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Сычёвский уезд, Воскресенская, д. Крунепон.

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