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Шалупов Федор Никитович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шалупов Федор Никитович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Артевской, д. Сергявой

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