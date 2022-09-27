Иличев Матвей Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИличев Матвей Федор.

Иличев Матвей Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иличев Матвей Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Буинский уезд, д. Рус. Чукалы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.