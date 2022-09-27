Краля Тихон Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраля Тихон Архипович

Краля Тихон Архипович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Краля Тихон Архипович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд, Староводолажская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.