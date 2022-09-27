Бурим Тихон Прок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурим Тихон Прок.

Бурим Тихон Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бурим Тихон Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Черниговский уезд, Холининской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.