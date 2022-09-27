Богданович Викентий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданович Викентий Петрович

Богданович Викентий Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богданович Викентий Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Вилейский уезд, Вилейская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.