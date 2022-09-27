Моисеев Вас. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеев Вас. Степ.

Моисеев Вас. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Моисеев Вас. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Вольский уезд, Березниковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.