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Бердников Федор Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бердников Федор Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Казанский уезд, Сталбищенская

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