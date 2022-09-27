Одинцев Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдинцев Андрей Андреевич

Одинцев Андрей Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Одинцев Андрей Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ставропольская губерния, Александровский уезд, Калиновское с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.