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Мастков Никиф. Ильин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мастков Никиф. Ильин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Старооскольский уезд, Ястребовской.

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