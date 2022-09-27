Каш Ив. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаш Ив. Никол.

Каш Ив. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Каш Ив. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Себежский уезд, Балтиновск., д. Плешево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.