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Колмаков Филимон Фадеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колмаков Филимон Фадеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Сенненский уезд, Лукомльск., д. Лыскова

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