Чеботар Федор Ионов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеботар Федор Ионов.

Чеботар Федор Ионов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чеботар Федор Ионов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Белецкий уезд, Фолештской Фолешты

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.