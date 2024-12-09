Псиродусинов Хайдула Хабибулов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПсиродусинов Хайдула Хабибулов

Псиродусинов Хайдула Хабибулов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Псиродусинов Хайдула Хабибулов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Петряксинск., д. Петрак.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.