Гаврилов Ник. Герас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилов Ник. Герас.

Гаврилов Ник. Герас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гаврилов Ник. Герас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Варюхинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.