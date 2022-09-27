Ткач Еремей Семен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкач Еремей Семен.

Ткач Еремей Семен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ткач Еремей Семен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Белецкий уезд, Корнештской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.