Кеня Александр Данил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКеня Александр Данил.

Кеня Александр Данил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кеня Александр Данил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, с. Ст. Руднян.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.