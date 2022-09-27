Павленко Павел Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавленко Павел Ив.

Павленко Павел Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Павленко Павел Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тургайская область, Кустанайский уезд, Каменецкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.