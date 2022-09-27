Петров Прокофий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Прокофий Николаевич

Петров Прокофий Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петров Прокофий Николаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Чердынский уезд, Пелымской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.