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Дьяков Филип. Тихон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дьяков Филип. Тихон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Девиченск., д. Мачкано

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