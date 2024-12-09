Балаклиц Макарий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалаклиц Макарий Петрович

Балаклиц Макарий Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Балаклиц Макарий Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Денисовской, с. Савинцы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.