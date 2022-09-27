Меркульев Леонтий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркульев Леонтий Петров

Меркульев Леонтий Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Меркульев Леонтий Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бирюченский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.