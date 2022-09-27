Тюрин Сем. Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин Сем. Филип.

Тюрин Сем. Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тюрин Сем. Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Боярской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.