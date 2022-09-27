Вечерский Макар Аник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВечерский Макар Аник.

Вечерский Макар Аник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вечерский Макар Аник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Борисовский уезд, Бытчанской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.