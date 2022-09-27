Корецкий Кир. Троф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорецкий Кир. Троф.

Корецкий Кир. Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корецкий Кир. Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Белозерск., с. Бюръевич.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.