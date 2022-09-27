Тамбов Филипп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТамбов Филипп Петрович

Тамбов Филипп Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тамбов Филипп Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.