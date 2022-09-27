Салдин Иван Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалдин Иван Дмитр.

Салдин Иван Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Салдин Иван Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Саранский уезд, Кочкуровской, д. Ст. Пырш.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.