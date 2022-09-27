Кротов Степан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКротов Степан Сергеевич

Кротов Степан Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кротов Степан Сергеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Шильдская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.