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Обашеско Илья Пант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Обашеско Илья Пант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Белецкий уезд, Глодян., с. Зачайкина

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