Ремизов Павел Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРемизов Павел Платонович

Ремизов Павел Платонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ремизов Павел Платонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, Егорьевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.