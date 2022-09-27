Борисов Сергей Борис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Сергей Борис.

Борисов Сергей Борис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Борисов Сергей Борис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Чериковский уезд, Савской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.