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Турьков Федор Михайлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Турьков Федор Михайлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, г.Нижний Новгород, мещанин

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