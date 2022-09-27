Федулов Егор Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедулов Егор Архипович

Федулов Егор Архипович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федулов Егор Архипович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Ветлужский уезд, д.Ладочка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.