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Фаизулин Ильяс Косыбуло

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фаизулин Ильяс Косыбуло
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Темировская, д. Хайбу.

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