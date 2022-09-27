Саркисов Хачатур Аванесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаркисов Хачатур Аванесович

Саркисов Хачатур Аванесович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Саркисов Хачатур Аванесович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Шушинский уезд, с. Чарток

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.