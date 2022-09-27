Кузнецов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Николай Сергеевич

Кузнецов Николай Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузнецов Николай Сергеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Невельский уезд, Зябкинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.