Артемьев Ив. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьев Ив. Вас.

Артемьев Ив. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Артемьев Ив. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Шуйский уезд, г. Шуи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.