Москвичев Вас. Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосквичев Вас. Гавр.

Москвичев Вас. Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Москвичев Вас. Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Куракинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.