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Гололобов Андрей Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гололобов Андрей Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Галкинской, с. Галкина

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