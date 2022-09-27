Чеботарев Сергей Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеботарев Сергей Вас.

Чеботарев Сергей Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чеботарев Сергей Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Щигровский уезд, Николаевск. д. Фенино.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.