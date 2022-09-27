Феоктистов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеоктистов Иван Федорович

Феоктистов Иван Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Феоктистов Иван Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Поречский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.