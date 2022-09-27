Демченко Мих. Гр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемченко Мих. Гр.

Демченко Мих. Гр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демченко Мих. Гр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Роменский уезд, с. Васовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.