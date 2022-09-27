Числов Семен Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧислов Семен Егор.

Числов Семен Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Числов Семен Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Писки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.