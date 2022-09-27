Дидух Харитон Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДидух Харитон Степ.

Дидух Харитон Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дидух Харитон Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Несвоя

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.