Козаль Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозаль Василий Степанович

Козаль Василий Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козаль Василий Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Дятловская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.